Görevlendirme yapılan belediyeden eğitime destek

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ŞIRNAK (AA) - Türk Kızılayı Genel Merkezinden görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesine gönderilen 150 koli giysi yardımı, okullara dağıtıldı.

Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten ve Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan, Türk Kızılayı Genel Merkezinden gönderilen 150 koli giyim yardımını okullarda tespit edilen yardıma muhtaç öğrencilere dağıttı.

Ökten, okullara yapılan yardımın sadece küçük bir çalışma olduğunu belirterek, ileriye yönelik daha büyük hizmetler yapacaklarını söyledi. Ökten, öğretmenlere, öğrencilere verdikleri eğitimden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Savaş Konak'ın talimatıyla okullara yönelik çalışmalar devam ederken, bu kapsamında Dicle İlk ve Ortaokulunda yapılan tadilat tamamlandı.

Okul Müdürü Ali Bilgin, ilçede ilk kez belediye hizmeti gördüklerini belirterek, okulun boyandığını, alt yapısının yenilendiğini söyledi.

Yapılan tadilat ile öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim gördüğünü ifade eden Bilgin, "Daha önce eski yönetimden hizmet görmüyorduk. Ama şu an her türlü hizmete ulaşıyoruz. Belediyemizin çalıştığını ilçede ilk defa görüyoruz. Bu noktada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Konak ile personellere teşekkür ediyorum." dedi.



