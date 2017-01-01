Erzincan'da 90 kaçak yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 90 yabancı uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunda durumundan şüphelendikleri bir otobüsü durdurdu.
İncelemede otobüste bulunan çoğu Afganistan uyruklu, ikisi çocuk, ikisi kadın 90 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklular, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yabancı uyruklular daha sonra Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.