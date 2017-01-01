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Edirne ve Kırklareli'de 43 kaçak ve sığınmacı yakalandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:01

EDİRNE (AA) - Edirne ve Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin kontrollerinde Bosnaköy'de sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen 38 Suriye uyruklu tespit etti.

Yakalana Suriye uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pehlivanköy'de bir minibüste yapılan aramada da yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığında olan 5 Cezayir uyruklu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, bot ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili 2 "organizatör" de gözaltına alındı.

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