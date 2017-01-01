"Grup imamı" olduğu iddia edilen eski polisin "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün çevik kuvvet grubunda görev yapan üyelerinin grup sorumluluğunu ve imamlığını yaptığı ileri sürülen eski polis Mehmet Eraslan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eraslan ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Eraslan, çok önceden Bank Asya'da hesabının bulunduğunu belirtti.

Bankada 2013 yılından önce ne yaptıysa o tarihten sonra da aynısını yaptığını öne süren Eraslan, "Farklı hiçbir bankacılık faaliyeti yoktur. Bankaya destek vermek amaçlı hiçbir faaliyetim olmamıştır." dedi.

Eraslan, hakkında beyanları olan tanıkları bildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Kendileri benden yaşça küçüktür. Nezaket icabı davet ettiklerinde evlerine gittiğim olmuştur. Tanıkları genel itibariyle tanıyorum ama aleyhime konuşan kişilerin evlerine dahi gitmedim. Kimseye dini bir sohbet yapmadım, himmet toplamadım. İmam hatip mezunuyum. Gittiğimiz yerde cemaat halinde namaz kılıyorsak sadece namaz kıldırmışımdır. Bunun dışında hiçbir ne dini ne de örgütsel bir hareket veya açıklamam olmamıştır. ByLock programını ise bilmiyorum. İki polisin excel çıktısı ile böyle bir suçlama yapmasını kabul etmiyorum."

Tanık S.B. beyanında, 2013'te cemaatin sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Cemaate ait olduğunu bildiği evde polis grubu olarak toplantıya katıldığını belirten S.B, şunları kaydetti:

"Bu polis grubu 5-6 kişiden oluşuyordu. Sanık Eraslan'ı daha önceden çalıştığım yerde de görmüştüm. Bu sohbet toplantısına ilk defa gittiğimde burada sohbet imamlığı yaptığını gördüm. Yaklaşık 3-4 defa da imamlık yaptığına tanık oldum ve grubunda ben de yer aldım. Sohbetler dini içerikliydi. Siyaset ve örgütsel nitelikli herhangi bir konu konuşulmadı. Para verme ya da himmet toplama olmadı. Fetullah Gülen'in ses kayıtları ve videoları izleniyordu. Bazen bunlar oluyordu. Terör örgütü mensubu değilim. Olsaydım Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, terör, istihbarat gibi birimlerde çalışırdım ama ben hep çevik kuvvette çalıştım."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkta FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock ile Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve tanık anlatımları doğrultusunda Eraslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eraslan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Eraslan'ın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu anlatılıyor.

Tanık beyanları ve teşhislerine göre Eraslan'ın üyeliğin ötesine geçip örgütteki üstlerinin takdir ve teveccühünü kazandığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle kendisine çevik kuvvet grubunda görev yapan üyelerin grup sorumluluğu ve imamlığının verildiği, 2012-2014 arasında bilfiil grupta imamlık, öğretmenlik yaptığı yer alıyor.

İddianamede, Mehmet Eraslan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



