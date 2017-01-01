ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Grup imamı" olduğu iddia edilen eski polisin "FETÖ" davası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:09

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün çevik kuvvet grubunda görev yapan üyelerinin grup sorumluluğunu ve imamlığını yaptığı ileri sürülen eski polis Mehmet Eraslan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eraslan ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Eraslan, çok önceden Bank Asya'da hesabının bulunduğunu belirtti.

Bankada 2013 yılından önce ne yaptıysa o tarihten sonra da aynısını yaptığını öne süren Eraslan, "Farklı hiçbir bankacılık faaliyeti yoktur. Bankaya destek vermek amaçlı hiçbir faaliyetim olmamıştır." dedi.

Eraslan, hakkında beyanları olan tanıkları bildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Kendileri benden yaşça küçüktür. Nezaket icabı davet ettiklerinde evlerine gittiğim olmuştur. Tanıkları genel itibariyle tanıyorum ama aleyhime konuşan kişilerin evlerine dahi gitmedim. Kimseye dini bir sohbet yapmadım, himmet toplamadım. İmam hatip mezunuyum. Gittiğimiz yerde cemaat halinde namaz kılıyorsak sadece namaz kıldırmışımdır. Bunun dışında hiçbir ne dini ne de örgütsel bir hareket veya açıklamam olmamıştır. ByLock programını ise bilmiyorum. İki polisin excel çıktısı ile böyle bir suçlama yapmasını kabul etmiyorum."

Tanık S.B. beyanında, 2013'te cemaatin sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.

Cemaate ait olduğunu bildiği evde polis grubu olarak toplantıya katıldığını belirten S.B, şunları kaydetti:

"Bu polis grubu 5-6 kişiden oluşuyordu. Sanık Eraslan'ı daha önceden çalıştığım yerde de görmüştüm. Bu sohbet toplantısına ilk defa gittiğimde burada sohbet imamlığı yaptığını gördüm. Yaklaşık 3-4 defa da imamlık yaptığına tanık oldum ve grubunda ben de yer aldım. Sohbetler dini içerikliydi. Siyaset ve örgütsel nitelikli herhangi bir konu konuşulmadı. Para verme ya da himmet toplama olmadı. Fetullah Gülen'in ses kayıtları ve videoları izleniyordu. Bazen bunlar oluyordu. Terör örgütü mensubu değilim. Olsaydım Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, terör, istihbarat gibi birimlerde çalışırdım ama ben hep çevik kuvvette çalıştım."

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkta FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock ile Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve tanık anlatımları doğrultusunda Eraslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eraslan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Eraslan'ın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu anlatılıyor.

Tanık beyanları ve teşhislerine göre Eraslan'ın üyeliğin ötesine geçip örgütteki üstlerinin takdir ve teveccühünü kazandığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle kendisine çevik kuvvet grubunda görev yapan üyelerin grup sorumluluğu ve imamlığının verildiği, 2012-2014 arasında bilfiil grupta imamlık, öğretmenlik yaptığı yer alıyor.

İddianamede, Mehmet Eraslan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da FETÖ'nün &quot;usulsüzlük&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ'NÜN "USULSÜZLÜK" DAVASI
MÜSİAD'DAN 60 gence girişimcilik sertifikası
YEREL

MÜSİAD'DAN 60 GENCE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI
Erzurum'un teşvik payı yüzde 75'e çıktı
YEREL

ERZURUM'UN TEŞVİK PAYI YÜZDE 75'E ÇIKTI
Başkan Sekmen'e 'Eğitime Destek' Teşekkürü
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'E 'EĞİTİME DESTEK' TEŞEKKÜRÜ
Uçakla seyahatte bunlara dikkat!
YEREL

UÇAKLA SEYAHATTE BUNLARA DİKKAT!
Anneler Günü'nde anneniz için hediyenizi kendi ellerinizle yapın
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİZ İÇİN HEDİYENİZİ KENDİ ELLERİNİZLE YAPIN
Aile içi iletişim ve pedofili sosyal sorumluluk projesi
YEREL

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE PEDOFİLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Valiye &quot;Kan davasını bitirin&quot; talebi
YEREL

VALİYE "KAN DAVASINI BİTİRİN" TALEBİ

Ilıcalı, ilçe teşkilatlarına teşekkür etti
YEREL

ILICALI, İLÇE TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Palandöken Belediyesi yeni hizmet binasında iş başı yaptı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINDA İŞ BAŞI YAPTI
Başkan Göğebakan'dan çifte kutlama
YEREL

BAŞKAN GÖĞEBAKAN'DAN ÇİFTE KUTLAMA
Öğrencilerin hayalindeki hediyeler, İstanbul'dan geldi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAYALİNDEKİ HEDİYELER, İSTANBUL'DAN GELDİ
ASP Spor Kulübü, hedef büyütüyor
YEREL

ASP SPOR KULÜBÜ, HEDEF BÜYÜTÜYOR
DAİB Gürcistan'ı analiz etti
YEREL

DAİB GÜRCİSTAN'I ANALİZ ETTİ
Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ 8 MADDEYE DİKKAT
Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA 7 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Vali Azizoğlu: &quot;Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Erzurum'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor
YEREL

ERZURUM'DA ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Erzurum'da kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA KAYMAKAMLAR TOPLANTISI YAPILDI
ETÜ 20 Ülkeden yüzlerce öğrenci ile Yakutiye Kent Meydanında buluştu
YEREL

ETÜ 20 ÜLKEDEN YÜZLERCE ÖĞRENCİ İLE YAKUTİYE KENT MEYDANINDA BULUŞTU
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...