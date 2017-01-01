ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'daki trafik kazası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:14
Konya'daki trafik kazası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya'da düğün hazırlığı yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çiftten 28 yaşındaki Sevim Ergüner, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Ergüner için İmaret Camisi'nde düzenlenen törende tabutun üzerine, kazada yola savrulan gelinliği örtüldü. Sevim Ergüner'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzzetin Öztürk (29) yönetimindeki 48 U 662 plakalı otomobil, dün Konya-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmıştı.

Kazada Öztürk olay yerinde, nişanlısı Ergüner ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde aynı bankada çalışan çift, İzmir'den dönerken kaza yapmıştı.


İLGİLİ HABERLER
KADTEM hizmette birinci yılını kutluyor
YEREL

KADTEM HİZMETTE BİRİNCİ YILINI KUTLUYOR
Hizmet İş Sendikası üyesi KYK çalışanları bir araya geldi
YEREL

HİZMET İŞ SENDİKASI ÜYESİ KYK ÇALIŞANLARI BİR ARAYA GELDİ
16. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali
YEREL

16. AFYONKARAHİSAR KLASİK MÜZİK FESTİVALİ
Araç taşıyan tır yandı
YEREL

ARAÇ TAŞIYAN TIR YANDI
ahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası girişimcilik kursu verecek
YEREL

AHVECİLER VE ÇAY OCAKLARI ESNAF ODASI GİRİŞİMCİLİK KURSU VERECEK
İGM Mayıs ayı toplantıları başladı
YEREL

İGM MAYIS AYI TOPLANTILARI BAŞLADI
AFAD üniversite öğrencilerine eğitim verdi
YEREL

AFAD ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VERDİ
Dinar Belediyesi için pul yapıldı
YEREL

DİNAR BELEDİYESİ İÇİN PUL YAPILDI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
ATSO nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı
YEREL

ATSO NİSAN AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI
Üniversiteliler köy okulunu tamir etti
YEREL

ÜNİVERSİTELİLER KÖY OKULUNU TAMİR ETTİ

&quot;Yılda 45 bin çevre denetimi gerçekleştiriyoruz&quot;
YEREL

"YILDA 45 BİN ÇEVRE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Sandıklı Belediyesi asker adaylarına eğlence tertip etti
YEREL

SANDIKLI BELEDİYESİ ASKER ADAYLARINA EĞLENCE TERTİP ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...