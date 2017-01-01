Konya'daki trafik kazası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Konya'da düğün hazırlığı yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çiftten 28 yaşındaki Sevim Ergüner, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Ergüner için İmaret Camisi'nde düzenlenen törende tabutun üzerine, kazada yola savrulan gelinliği örtüldü. Sevim Ergüner'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzzetin Öztürk (29) yönetimindeki 48 U 662 plakalı otomobil, dün Konya-Ereğli karayolunun 23. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmıştı.
Kazada Öztürk olay yerinde, nişanlısı Ergüner ise hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde aynı bankada çalışan çift, İzmir'den dönerken kaza yapmıştı.