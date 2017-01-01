Adana'daki "estetik" mağduru hemşire

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ADANA (AA) - Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından dolgunlaştırıldığı iddia edilen dudağı enfeksiyon kaparak şişen ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavisi süren hemşire Merve Keleş'in, dudağında kullanılan materyalin tespit edilmesine çalışılıyor.

Hemşirenin tedavisi yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keleş'in sağlık durumunu yaklaşık 3 haftadır takip ettiklerini söyledi.

İlk amaçlarının, hastanın dudağında kullanılan materyalin tespiti olduğunu ifade eden Yavuz, "Böyle durumlarda materyalin tespiti çok önemli. Bu konuda istediğimiz bilgiye halen ulaşmış değiliz. Eğer materyalin tespitiyle ilgili orada bir gelişme olursa, bunu yapan kişi materyali açıklarsa bizim elimiz çok daha rahatlar ve tedavimiz de çok daha spesifik hale gelebilir." diye konuştu.

Yavuz, tedaviyi dermatoloji bölümüyle yürüttüklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hastamızın şikayetleri gerilemiş durumda. Hayati tehlikesi bu tür olaylarda olabilir ama şu anda bizim hastamız için olduğunu düşünmüyoruz. Yapacağımız işlemler biraz zaman yayılabilir. Yine materyalin tespitine yönelik çalışmalarımız olabilir. Konu yargıya da intikal etti. Hastamızı takip ediyoruz, geldiğine göre de kötüye bir gidiş söz konusu değil. Tıbbi veriler çerçevesinde, şu anda medikal tedavimiz devam ediyor. Gerekirse cerrahi tedavi de her an yapılabilir. Şu anda gündemimizde olan hastanın takibi ve öncelikle tıbbi tedaviyle hastaya uygulanan materyalin tespiti ve ondan sonra yeni bir plan yapmak."

- "Hasta bu şekilde yaşamak zorunda kalabilir"



Merve Keleş'in dudağında kullanılan materyalin bilinmesinin önemine değinen Yavuz, "Materyalin belirlenmesi halinde, hastanın dudağını kaybetmek yerine, mevcut durumda yaşaması söz konusu olabilir. Dolgu maddeleri çok fazla, doku içerisine silikon yasaktır, yani hiç kimsenin dudağında silikon yoktur. Ama bunun dışında başka materyaller de var. Genellikle bunlar zaman içerisinde tamamen eriyebilen materyallerdir, süreleri değişir. Uzun sürede eriyebilen materyaller var, bir de silikon dışında erimeyenler var. Buradaki sorun, bu materyal eğer erimeyen bir materyal ise hastamız o zaman uzun süre bu şekilde yaşamak zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz, dolgu uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Dolgu uygulamaları, özellikle dudak uygulamaları çok nazik ve ehliyetli kişilerin uygulaması gerekir. Bunların da yasayla belirlenmiş çerçevede yapılması gerekiyor. Şu anda yasa bu uygulamaları plastik cerrahlara ve dermatoloji uzmanlarına vermiş durumda. Bu ve buna benzer uygulamaların, işin ehline yaptırılması gerekiyor. Çünkü materyaller her yerde satılıyor, hem piyasada var hem yurt dışından getiriliyor, özellikle Uzak Doğu'dan getirilen materyaller ucuz ama tehlikeli. Tabii ölüm riski de olabilir. Herhangi birinin bu materyalleri uygulayacağını söylemesine inanmamaları ve böyle bir şey yaptırmak istiyorlarsa bahsettiğim gibi plastik cerrahi uzmanlarına veya dermatoloji uzmanlarına yaptırmaları gerekli."