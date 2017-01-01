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Trafik kazasında ölen özel harekat polisi için tören düzenlendi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:16
Trafik kazasında ölen özel harekat polisi için tören düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da geçen hafta trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra bağışlanan organları 7 kişiye umut olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emre Bağcı için tören düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınan Bağcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesindeki tören alanına getirildi.

Tören öncesinde Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Bağcı'nın ailesine taziyede bulunarak bağışlanan organlarının 7 kişiye hayat vereceğini söyledi.

Baba Ahmet Bağcı da yaptığı konuşmada, oğlunun bağışlanan organlarının "can" olduğunu söyledi. Organları umut olan kişilerle tanışmak istediğini belirten Bağcı, "Onların acılarını dindirdiyse biz de bir nebze onun sayesinde biraz dinleniyoruz. O huzurla içimiz rahat. Oğlum çok temiz bir insandı. Onlarla irtibata geçelim. Onlar bizim kardeşimiz olacak. Onlar bizim bir parçamız olacak. Evladımızın parçalarıyla hayata tutunuyorlar, ne mutlu. Onlar, onlara sağlık sıhhat versin." dedi.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Bağcı'nın öz geçmişi okundu. Bağcı'nın cenazesi İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

Baba Bağcı, anne Gülsefa ve kız kardeşi Gamze Bağcı, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, daire müdürleri, polis ve askeri erkan katıldı.

Atakum ilçesinde 25 Nisan'da Şebnem Vergili idaresindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi'nde, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Emre Bağcı yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete çarpmış, kontrolden çıkan Vergili'nin kullandığı otomobil, çöp konteynerini devirdikten sonra kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarpıp kafeye girmişti.

Kazada, sürücü Vergili'nin yanı sıra otomobilde bulunan çocukları Taha Utku ve Tuna Utku Vergili, polis Bağcı, üniversiteli genç Taşkın ile kafede bulunan Mehmet Emre Kefelioğlu yaralanmıştı. Ambulanslar ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taşkın, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Bağcı'nın bağışlanan organları 7 kişiye umut olmuştu.


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