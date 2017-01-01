Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.