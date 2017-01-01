HDP Milletvekili Konca hakkında tahliye kararı

BATMAN (AA) - HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından yargılandığı davada tahliye kararı verildi.
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Konca katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Savcı mütalaasında, tutuklulukta geçirilen süre, mahkemece tayin edilecek muhtemel ceza miktarı, tutuklamanın tedbir niteliği ve delillerin toplanmış olması nazara alınarak sanığın tahliyesi yönünde görüş bildirdi.
Avukatlar da sanık Konca'nın tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanık Besime Konca hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.