ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HDP Milletvekili Konca hakkında tahliye kararı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27

BATMAN (AA) - HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından yargılandığı davada tahliye kararı verildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Konca katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, tutuklulukta geçirilen süre, mahkemece tayin edilecek muhtemel ceza miktarı, tutuklamanın tedbir niteliği ve delillerin toplanmış olması nazara alınarak sanığın tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Avukatlar da sanık Konca'nın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından sanık Besime Konca hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesini kararlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER
Sanayicilerden sürücülere yazlık bakım uyarısı
YEREL

SANAYİCİLERDEN SÜRÜCÜLERE YAZLIK BAKIM UYARISI
Çok dilli koro mest etti
YEREL

ÇOK DİLLİ KORO MEST ETTİ
Dicle Elektrik tepeleri aşarak yanan trafoyu değiştirdi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK TEPELERİ AŞARAK YANAN TRAFOYU DEĞİŞTİRDİ
Batman'da Ramazan öncesi denetimler başladı
YEREL

BATMAN'DA RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER BAŞLADI
Öğrenciler moral depoladı
YEREL

ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI
Batman'da 71,5 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 71,5 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
5 kilogramlık mantar şaşırttı
YEREL

5 KİLOGRAMLIK MANTAR ŞAŞIRTTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...