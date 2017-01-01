Erdemli Emniyet Müdürüne rüşvet gözaltısı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali D. ile bir gümrük görevlisi rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı kamu görevlilerinin, bir kişiden Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturmalardan kendisini kurtaracakları vaadiyle 90 bin lira rüşvet talep ettiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun üzerine Başsavcılık talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürü Ali D. ile Gümrük Müdürlüğü görevlisi A.E'yi rüşvet aldıkları sırada suçüstü yakaladığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.