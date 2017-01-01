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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ''3. Altın Baklava Film Festivali'' başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden (HKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin düzenlediği ve patentini de aldığı festival, film gösterimleri ve ünlü isimlerin söyleşileriyle devam edecek.

Yarın gala ve ödül töreniyle sona erecek olan festivale sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yurt içi ve yurt dışından üniversite öğrencilerine açık olan festival, kurmaca ve belgesel film kategorilerinde yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bir film şölenine dönüştü. 20 dakikadan kısa filmlerin yer aldığı festivalin bu yılki teması, "Türkiye'de Tarih Yazanlar" olarak belirlendi.

Juri başkanlığını sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in yaptığı festivalde, oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Ömer Faruk Sorak da yer alıyor.

"Vizontele", "Gora", "Yahşi Batı", "8 Saniye" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" gibi filmlerin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, sinemaseverlerle buluştu.

Filmlerinden, hayatından önemli bölümler aktaran Sorak, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Bir daha dünyaya gelsem yine sinemayla uğraşırdım." ifadesini kullanan Sorak, bu işi yapmak için öncelikle sinemayı sevmek gerektiğini belirtti.

Genç sinemacılardan asla yılmamalarını isteyen Sorak, şunları kaydetti:

"Film çekmek, kaliteli çalışmalar yapmak elbette önemli ancak bunun kadar önemli olan bir şeyse çekilen filmi doğru yerlere ulaştırabilmektir. Eğer gençler bir film çektilerse, sosyal medyayı çok iyi kullanmaları gerekir. Sosyal medyadan gerekirse reklamlar verip, filmlerini tanıtabilirler. Ayrıca genç yönetmenler, çektikleri filmlerini mutlaka film yarışmalarına göndermelidir. Ne kadar çok film yarışmasına filmlerini gönderirlerse o kadar çok yerde isimlerini duyururlar."

Ömer Faruk Sorak'a daha sonra festival komitesince bir plaket verildi.



