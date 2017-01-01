Adana'da polis-şüpheli kovalamacası

ADANA (AA) - Adana'da, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Ova Mahallesi'nde şüphe üzerine içinde 3 kişi bulunan 34 JU 6597 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobilin içindekiler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Polis ekiplerinin tekerine ateş ederek durdurmaya çalıştığı otomobil, ekip aracına çarparak bölgeden uzaklaştı.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, aracı Ova Mahallesi 44230 Sokak'ta terk edilmiş buldu.
Yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheli ise ara sokaklarda yakalandı.