ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırmızı ışıkta alev alan otomobil sulama aracıyla söndürüldü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:39
Kırmızı ışıkta alev alan otomobil sulama aracıyla söndürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev alan LPG'li otomobil, yakında bulunan sulama aracının yardımıyla alevler tüm aracı sarmadan söndürüldü.

Atakent TV kavşağı yakınlarında Mesut Zeytin yönetimindeki 33 AZP 89 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Beklediği sırada otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, eşi ve oğlu ile birlikte araçtan inerek hızla uzaklaştı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bu sırada, olay yerinin yakınındaki Atakum Belediyesine ait sulama aracıyla yangına müdahale edildi. Belediye çalışanı, sulama aracının hortumu ile alev alan otomobile su sıkarak yangını büyümeden söndürdü.

Polis ise aracın LPG'li olması nedeniyle vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın akü kutup başlıklarını keserek soğutma çalışması yaptı.

Kırmızı ışıkta durduğu sırada aracından dumanlar çıktığını belirten sürücü Zeytin, aracın alev almasıyla panik yaşadıklarını eşi ve oğluyla hemen araçtan uzaklaştıklarını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Samsun'da din görevlisi bıçaklandı
YEREL

SAMSUN'DA DİN GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI
Vezirköprü şehitlerine hatıra ormanı
YEREL

VEZİRKÖPRÜ ŞEHİTLERİNE HATIRA ORMANI
Başkan Topbaş: &quot;Samsun çok iyi bir ivme yakalamış&quot;
YEREL

BAŞKAN TOPBAŞ: "SAMSUN ÇOK İYİ BİR İVME YAKALAMIŞ"
Trafik kazasında ölen özel harekat polisi için tören düzenlendi
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÖZEL HAREKAT POLİSİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Büyükşehirden &quot;görsel kirlilik&quot; uyarısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN "GÖRSEL KİRLİLİK" UYARISI
Türkiye'nin en yaşlı spor ligi
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI SPOR LİGİ

Tok: &quot;Ortak paydamız Samsun&quot;
YEREL

TOK: "ORTAK PAYDAMIZ SAMSUN"
Başkan Togar: &quot;2017 dolu dolu bir hizmet yılı olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN TOGAR: "2017 DOLU DOLU BİR HİZMET YILI OLACAK"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş:
YEREL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOPBAŞ:
AK Parti İl Başkanlığı Topbaş'ı ağırladı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI TOPBAŞ'I AĞIRLADI
Samsun'da çoban istihdamına destek
YEREL

SAMSUN'DA ÇOBAN İSTİHDAMINA DESTEK
Alaçam 1. Kitap Fuarı açıldı
YEREL

ALAÇAM 1. KİTAP FUARI AÇILDI
Tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI BABASINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
İstanbul ve Samsun'un mimarları yan yana
YEREL

İSTANBUL VE SAMSUN'UN MİMARLARI YAN YANA
Özel harekat polisi organlarıyla 7 kişiye umut oldu
YEREL

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ORGANLARIYLA 7 KİŞİYE UMUT OLDU
Başkan Yılmaz: &quot;Kaçak yapılaşmaya geçit yok&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "KAÇAK YAPILAŞMAYA GEÇİT YOK"
Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
YEREL

KIZILAY'DAN ÖĞRENCİLERE YARDIM ELİ
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Samsun'daki cami inşaatında çökme
YEREL

SAMSUN'DAKİ CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME

İLKEM'li öğrencilere motivasyon gezisi
YEREL

İLKEM'Lİ ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON GEZİSİ
SAMULAŞ'ta eğitimler devam ediyor
YEREL

SAMULAŞ'TA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Dr. Mustafa Deniz'e vefa
YEREL

DR. MUSTAFA DENİZ'E VEFA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Sarıcaoğlu gurbetteki hemşehrileriyle buluştu
YEREL

SARICAOĞLU GURBETTEKİ HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...