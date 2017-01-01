Samsun'da din görevlisi bıçaklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, görev yaptığı camide daha önce tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan müezzin ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (50) daha önceden tartıştığı Fatih Mahallesi Fatih Camisi'nde görevli müezzin İhsan Akoğlu'nun ikindi vakti yanına gitti. İkindi namazı için ezan okuyan Akoğlu, odadan çıktığı sırada Mehmet D. tarafından yüzünden ve karın bölgesinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan İhsan Akoğlu, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.