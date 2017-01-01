Üniversite öğrencileri "ODÜ Survivor"da yarıştı

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ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) öğrencileri, 10. Spor Şenliği kapsamında düzenlenen "ODÜ Survivor" yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu'nda "10. Spor Şenliği" düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, yaptığı açılış konuşmasında, şenlik doğrultusunda farklı branşlarda yarışmalar yapılacağını söyledi.

Yarışmaların, her sene coşku ve heyecanla takip edildiğini dile getiren Balta, "Spor Şenliği'nde çok ciddi müsabakalar oluyor. Spor, kardeşlik, dostluk demektir. Aynı zamanda fair-play'in kazanması demektir. Maçlarda iyi olan galip gelsin. Müsabakalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Balta, yarışmalarda yer alacak tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler gösterisi sundu.

- Öğrenciler yarıştı

Şenlik kapsamında, "ODÜ Survivor" yarışması gerçekleştirildi.

Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Halilcan Eskiçırak, bir televizyon kanalında yayımlanan ve katılmayı istediği yarışmadan yola çıkarak parkur hazırladı.

Yarışmada, fiziksel, zihinsel ve beceriye dayalı parkur oluşturuldu. 32 takımdan oluşan ve 150 öğrencinin katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.



