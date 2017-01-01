Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması

BARTIN (AA) Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.U’yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ilerisi sürülen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.U’nun, daha önce örgütün dershanelerinde çalıştığı öğrenildi.