ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

LÖSEV Başkanı Ezer:

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:18

KAYSERİ (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2020'li yıllarda günde 440, 2030'lu yıllarda ise günde bin 100 kişinin kanserden hayatını kaybedeceğini belirterek, "Felaket tellallığı yapmıyorum, gerçekleri söylüyorum." dedi.

Ezer, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Idea Camp Kulübü tarafından düzenlenen "Yaşama Sarılan Eller" konulu konferansta yaptığı konuşmada, toplum nezdinde löseminin kurtuluşu olmayan hastalık görüldüğünü ancak LÖSEV'in yaptığı çalışmalar ve desteklerle iyi bakılırsa löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun gösterildiğini belirtti.

Lösemili çocukların yanı sıra ailelerinin de hastalık süresince zor günler geçirdiklerini ifade eden Ezer, hastalarının ve ailelerin perişanlığını gördükleri için 1998 yılında LÖSEV'i kurduklarını dile getirdi.

LÖSEV kurulmadan önce 1990'lı yıllarda Türkiye'de lösemide tedavi başarısının yüzde 20'lerde olduğunu anlatan Ezer, "Daha vahimi hastalığa yakalanan çocukların yüzde 54'ü ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerden dolayı tedaviyi bırakmak zorunda kalıyordu. LÖSEV, Türkiye'nin tüm illerindeki hastaları kucaklıyor. LÖSEV'in kurulmasının ardından hayata geçen hastaneler ve faaliyetlerle 2010'lu yıllarda lösemide iyileşme oranı yüzde 92'ye çıktı." diye konuştu.

Ezer, çağın belası olarak tanımlanan kanserin Türkiye'de de her geçen gün arttığını, önlenmesi için acilen tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekti.

Kanserle mücadelenin bir an önce gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Ezer, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının 2014 yılında açıkladığı verilere göre, Türkiye'de günde 450 kişiye kanser tanısı konuluyor. Ülkemizde kanser tanısının konmasının süresi çok uzun. Meme kanserine kesin tanı konma süresi 4-6 ay, bu çok geç. Terör bu ülkenin en büyük baş belası. Terörden dolayı yılda bin kişiyi kaybediyoruz, trafik kazalarında yaklaşık 3 bin kişiyi, sonradan ölenlerle yaklaşık 5 bin kişiyi kaybediyoruz. Terör için mücadele veriyoruz, trafik kazaları için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Peki kanser için ne gibi tedbirler alıyoruz? Çok az. Kanser ayrı bir teşkilat tarafından takip edilmeli ve önlenmeye çalışılmalı. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2020' li yıllarda günde 440 kişiyi, 2030'lu yıllarda ise günde bin 100 kişiyi kanserden kaybedeceğiz. Felaket tellallığı yapmıyorum, gerçekleri söylüyorum."

Ezer, LÖSEV'e yapılan katkılar sayesinde kurulan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi hakkında da bilgiler verdi.
İLGİLİ HABERLER
Melikgazi Trafik Eğitim Parkında çocuklara eğitim verildi
YEREL

MELİKGAZİ TRAFİK EĞİTİM PARKINDA ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLDİ
Fransızlar Kayseri İle Ticaret Hacmini Artırmak İstiyor
YEREL

FRANSIZLAR KAYSERİ İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYOR
Sırt Çantasıyla 40'dan Fazla Ülke Gezdi
YEREL

SIRT ÇANTASIYLA 40'DAN FAZLA ÜLKE GEZDİ
(Özel Haber) Doç. Dr. Mustafa Koçer:
YEREL

(ÖZEL HABER) DOÇ. DR. MUSTAFA KOÇER:
Uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU SATICISINA 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kore gazisi Ahmet Rıza Kaya Kayseri'de vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ AHMET RIZA KAYA KAYSERİ'DE VEFAT ETTİ
Evlerinde çok sayıda silah iskeleti bulunan 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

EVLERİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH İSKELETİ BULUNAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 8 YIL HAPİS
İl Jandarma Komutanlığı öğrencileri hayatta karşılaşabilecekleri güçlüklere karşı uyardı
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ GÜÇLÜKLERE KARŞI UYARDI
Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 18 yıl hapis
YEREL

SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİNE 18 YIL HAPİS
Tartıştığı kişiyi sırtından bıçaklayan sanığa 12 yıl hapis
YEREL

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SIRTINDAN BIÇAKLAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS

Kayseri'deki tamirci dükkanına yönelik silahlı saldırı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TAMİRCİ DÜKKANINA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir'den bilimsel hafta sonu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BİLİMSEL HAFTA SONU
Belediye başkanına ihaleye fesat karıştırma suçundan dava
YEREL

BELEDİYE BAŞKANINA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN DAVA

İlk Türk Gazeteci Yunus Bekir mezarı başında anıldı
YEREL

İLK TÜRK GAZETECİ YUNUS BEKİR MEZARI BAŞINDA ANILDI
Kayserispor, Welliton'un gol attığı 9 maçtan sadece 1 tanesini kaybetti
YEREL

KAYSERİSPOR, WELLİTON'UN GOL ATTIĞI 9 MAÇTAN SADECE 1 TANESİNİ KAYBETTİ
Melikgazi Belediyesi'nden pet şişe ve kapak toplama kampanyası
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN PET ŞİŞE VE KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI
Kocasinan'da Ağaçlandırma Rekora Yürüyor
YEREL

KOCASİNAN'DA AĞAÇLANDIRMA REKORA YÜRÜYOR
8 bıçak darbesi ile adam yaralayan sanığa 12 yıl hapis
YEREL

8 BIÇAK DARBESİ İLE ADAM YARALAYAN SANIĞA 12 YIL HAPİS
Öğrencilerden yağlı boya resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ
Eğitim Bir-Sen Kayseri 1. Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN KAYSERİ 1. NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Resim Sergisi
YEREL

AYHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ
Açık hava reklam araçları ihale ediliyor
YEREL

AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARI İHALE EDİLİYOR
Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...