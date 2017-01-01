Karabük'teki sebze ve meyve halindeki yangın

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KARABÜK (AA) - Karabük'te sebze ve meyve halindeki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinde meydana gelen yangınla ilgili 39 yaşındaki C.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili 4 şahsın da ifadesine başvurulurken, C.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan halde, 30 Nisan'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına, Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale emişti. Yangında, 36 dükkandan 5'i kullanılamaz hale gelmişti.