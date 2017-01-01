ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karabük'teki sebze ve meyve halindeki yangın

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:21

KARABÜK (AA) - Karabük'te sebze ve meyve halindeki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinde meydana gelen yangınla ilgili 39 yaşındaki C.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili 4 şahsın da ifadesine başvurulurken, C.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öğlebeli Mahallesi'nde bulunan halde, 30 Nisan'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına, Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale emişti. Yangında, 36 dükkandan 5'i kullanılamaz hale gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi
YEREL

SYM KURSİYERLERİNE SERTİFİKALARI VERİLDİ
KBÜ'de 5. Geleneksel Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı
YEREL

KBÜ'DE 5. GELENEKSEL UMRE ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI YAPILDI
Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA OSMANLISPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Karabük'te gasp iddiası
YEREL

KARABÜK'TE GASP İDDİASI
İşçilerden kan bağışı
YEREL

İŞÇİLERDEN KAN BAĞIŞI
KBÜ'de fakülteler kıyasıya yarıştı
YEREL

KBÜ'DE FAKÜLTELER KIYASIYA YARIŞTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...