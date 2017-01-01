Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah A. ve avukatı Büşra Balcı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma için söz verilen sanık Abdullah A, hakkındaki suçlamayı reddederek, sosyal medya hesabındaki paylaşımları bilinçli olarak yapmadığını söyledi.

Olay tarihinde gözlüğünün kırıldığı için gözlük takamadığını belirten Abdullah A, "Bilerek yazmış olmayabilirim. Benim bilgisayarımdan girip başkası da yazmış olabilir, bilmiyorum." dedi.

Sanık Abdullah A, FETÖ/PDY ile herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın herkese açık "facebook" profilinde FETÖ/PDY'yi öven, darbe girişimini meşru gösteren paylaşımlar yaptığının tespit edildiği ve isnat edilen suçu işlediğinin anlaşıldığından sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Balcı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Abdullah A'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi ve sonraki günlerde "fecebook" hesabından "Yüzlerce şehit için bir Fatiha okumayanlar şu an sela veriyor", "Demokrasi şeytan işi diyen imamlar cami minarelerinden demokrasi için çağrı yapıyor", "Bir daha şehitler ölmez demeyin, onları siz öldürdünüz", "Doblo ile tank durdurduğunu sananlar var, gerçekten darbe olsa o tankı size sokarlardı." şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.