ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü propagandası davası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:25

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah A. ve avukatı Büşra Balcı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma için söz verilen sanık Abdullah A, hakkındaki suçlamayı reddederek, sosyal medya hesabındaki paylaşımları bilinçli olarak yapmadığını söyledi.

Olay tarihinde gözlüğünün kırıldığı için gözlük takamadığını belirten Abdullah A, "Bilerek yazmış olmayabilirim. Benim bilgisayarımdan girip başkası da yazmış olabilir, bilmiyorum." dedi.

Sanık Abdullah A, FETÖ/PDY ile herhangi bir ilgisi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın herkese açık "facebook" profilinde FETÖ/PDY'yi öven, darbe girişimini meşru gösteren paylaşımlar yaptığının tespit edildiği ve isnat edilen suçu işlediğinin anlaşıldığından sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Balcı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Abdullah A'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi ve sonraki günlerde "fecebook" hesabından "Yüzlerce şehit için bir Fatiha okumayanlar şu an sela veriyor", "Demokrasi şeytan işi diyen imamlar cami minarelerinden demokrasi için çağrı yapıyor", "Bir daha şehitler ölmez demeyin, onları siz öldürdünüz", "Doblo ile tank durdurduğunu sananlar var, gerçekten darbe olsa o tankı size sokarlardı." şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İLGİLİ HABERLER
İzmit'te polis eşlerine anlamlı etkinlik
YEREL

İZMİT'TE POLİS EŞLERİNE ANLAMLI ETKİNLİK
NATO boru hattındaki sızıntı deredeki kokuyla anlaşıldı
YEREL

NATO BORU HATTINDAKİ SIZINTI DEREDEKİ KOKUYLA ANLAŞILDI
Fatih vefatının 536. yılında Gebze'de anılacak
YEREL

FATİH VEFATININ 536. YILINDA GEBZE'DE ANILACAK
Gebze'de sünnet kayıtları başladı
YEREL

GEBZE'DE SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI
İzmit Belediyesi 19 işyerini kiraya verdi
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 19 İŞYERİNİ KİRAYA VERDİ
Başkan Köşker: &quot;Girişimci gençlik için çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER: "GİRİŞİMCİ GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Körfez'e 10 milyon TL'lik dev yatırım
YEREL

KÖRFEZ'E 10 MİLYON TL'LİK DEV YATIRIM
Dilovası'nda Mayıs ayı meclisi toplandı
YEREL

DİLOVASI'NDA MAYIS AYI MECLİSİ TOPLANDI
Büyükşehirli tekvandocular Bandırma'dan 16 dereceyle döndü
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ TEKVANDOCULAR BANDIRMA'DAN 16 DERECEYLE DÖNDÜ
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI

Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Yatırımlarla kentimize değer katıyoruz''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "YATIRIMLARLA KENTİMİZE DEĞER KATIYORUZ''
Engelsiz Bahar Festivali'yle engeller aşılıyor
YEREL

ENGELSİZ BAHAR FESTİVALİ'YLE ENGELLER AŞILIYOR
Sabri Yalım Parkı yenilendi
YEREL

SABRİ YALIM PARKI YENİLENDİ
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Bizler sevgi medeniyetinin mensuplarıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "BİZLER SEVGİ MEDENİYETİNİN MENSUPLARIYIZ"
Başkan Doğan, &quot;Kadınlar hayatın her alanında olmalı&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, "KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA OLMALI"
Gebze'de Mayıs meclisi ilk oturumu tamamlandı
YEREL

GEBZE'DE MAYIS MECLİSİ İLK OTURUMU TAMAMLANDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Karamürsel bir başka güzel&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "KARAMÜRSEL BİR BAŞKA GÜZEL"
Sekapark ve Marina'da ışık şöleni
YEREL

SEKAPARK VE MARİNA'DA IŞIK ŞÖLENİ
İzmit'te sokak köpeklerine kene kontrolü
YEREL

İZMİT'TE SOKAK KÖPEKLERİNE KENE KONTROLÜ
İzmit'te emeklilere toplu doğum günü kutlaması
YEREL

İZMİT'TE EMEKLİLERE TOPLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon açılıyor
YEREL

TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI'NDA SEZON AÇILIYOR
2. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi
YEREL

2. ULUSAL BARBAROS DENİZCİLİK KONGRESİ
Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
YEREL

PİŞMANİYE TASVİRLİ STATTA SONA DOĞRU
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...