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Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme iddiaları

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:30

SAKARYA (AA) - Eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10 emniyet mensubu hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni konuşmaları kaydetmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Mehmet Dikbaş, Zakir Tütüncü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, tutuksuz yargılanan Mustafa Işık ve Gökhan Ağpınar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

İki duruşma arasında gelen belge ve taleplerin zapta geçirildiği duruşmada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Başbakanlığın davaya müdahil olması talebinin kabulüne ve 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada söz olan sanık Erkan Öztürk, 14 aydır tutuklu bulunduğunu ve mağdur olduğunu söyledi.

Davada hukuki durumunun tutuksuz yargılanan Mustafa Işık'tan farklı olmadığını, aynı sevk maddeleriyle yargılandıklarını belirten sanık Öztürk, "Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, tutuklu olan müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Başbakanlığın davaya müdahil olma talebinin kabulüne, tutuklu sanık Erkan Öztürk'ün adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmesine, diğer tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.


- İddianameden

Sakarya'da, aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet çalışanının yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 257 sayfalık iddianamede, 10 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamaları yer alıyor.

İddianamede, meslekten ihraç edilen Aktaş, Bilkay ve Akça ile komiser Zakir Tütüncü, polis memurları Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Abdülhamit Ata, Mehmet Dikbaş, Gökhan Ağpınar ve Mustafa Işık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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