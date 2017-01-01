Kilis'te kaçakçılık operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te bir evde yapılan aramada, 23 bin 960 adet cinsel uyarıcı hap ile 844 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ismi açıklanmayan bir şüphelinin kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından yapılan aramada, koli içerisine gizlenmiş 23 bin 960 adet cinsel uyarıcı hap ile 844 adet tıbbi ilaç bulundu.
Suriye'den getirildiği belirlenen haplara el koyan ekipler, evdeki 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.