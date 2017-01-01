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Siirt'te "Aliya İzzetbegoviç" paneli

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:04
Siirt'te "Aliya İzzetbegoviç" paneli

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fikir ve Medeniyet Topluluğu ile İlim Yayma Cemiyeti Siirt Şubesince "Osmanlı Emaneti Bosna Hersek Aliya İzzetbegoviç" paneli düzenlendi.

SİÜ Kezer yerleşkesinde düzenlenen panelde konuşan AK Parti eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Aliya İzzetbegoviç'in yaşadığı müddetçe kendi toplumu için bir açık okul olduğunu söyledi.

İzzetbegoviç'in eşi Halide İzzetbegoviç'in savaş yıllarında İstanbul'da yaşadığını kaydeden Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Aliya İzzetbegoviç, 'Ben onu Türkiye'ye, bu millete emanet ederim' diyordu. Savaş koşullarında belki düşman unsurlar esir alabilirler, işkence yapabilirler kıymetli eşlerine. Savaş yıllarında devletimiz de kendisine 2 güvenlik görevlisi vermişti. Bir ihtiyacı olduğunda bizi arardı. Biz de koşarak gider, büyük ablamız, teyzemiz, Aliya'nın eşine hizmet etmeyi kendimize görev edinirdik."

Hüseyin Kansu, Halide İzzetbegoviç'le her buluşmasında Aliya İzzetbegoviç'le ilgili bir şeyler sorduğunu belirterek, Halide İzzetbegoviç'in de kendisine hayat hikayesini aktardığını belirtti.

Halide Hanım ile Aliya İzzetbegoviç'in evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada o zamanki sosyalist rejim tarafından hapse atıldığını nakleden Kansu, "Bir keresinde Halide Hanım'dan 'Nasıl evlendiniz, anlatır mısınız?' sorusuna, '1946 senesinde mart ayında biz evlenecektik. Düğünümüze bir gün kala her türlü hazırlıklarımız tamamlanmış, sosyalist rejim beni de Aliya'yı da birçok dava arkadaşımızı da hapse attılar. Ben 3 ay hapiste yattım, Aliya ise 3 yıl yattı. 1949'un mart ayında hapisten çıktı Aliya ve ondan sonra evlenebildik' cevabını aldım." ifadelerini kullandı.

Kansu, İzzetbegoviç'in yaşadığı sıkıntılara ve verdiği mücadeleyi anlattı.

Bosna Hersek'in savaştan önce üniter bir devlet olduğunu anımsatan Kansu, Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşmayı imzalayan Amerikalıların, bu devleti federatif devlete dönüştürdüğünü kaydetti.

"Aliya İzzetbegoviç yaşadığı müddetçe kendi toplumu için bir açık okuldu. Onun okulunda okuyan, ondan bir şeyler öğrenen kimi insanlar yeteneklerine göre diplomat oldular. Kimileri siyaset adamı oldu, kimileri bilim adamı oldu ve çok sayıda insanın yetişmesine vesile oldu. Çünkü o bir mütefekkirdi." ifadelerini kullanan Kansu, 19 Ekim 2003'te vefat eden İzzetbegoviç'in cenazesine 250 bin kişinin katıldığını söyledi.

Panelin sonunda, Vali Mustafa Tutulmaz ve Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Ender Sinan Poyrazoğlu tarafından Kansu'ya adının yazılı olduğu Siirt tiftiği hediye edildi.

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