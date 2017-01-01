Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,90
|7,90
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|11,52
|11,52
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,60
|5,55
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,10
|1,50
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|10,31
|10,31
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,00
|7,20
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|30,17
|30,17
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|29,00
|45,60
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|21,75
|23,25
|TTS
|Et (koyun)
|Kg
|28,00
|28,00
|TTS
|Tavuk-piliç eti
|Kg
|7,89
|11,57
|TTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,06
|3,06
|MTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|10,30
|10,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,38
|13,00
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.464,71
|7.071,62
|MTS
|Dana
|Ad
|6.841,71
|7.004,40
|TTS
|Düve
|Ad
|6.186,52
|6.186,52
|MTS
|İnek
|Ad
|4.061,25
|8.584,35
|TTS
|Buzağı
|Ad
|2.700,00
|2.700,00
|TTS
|Kuzu
|Ad
|300,00
|568,61
|MTS
|Kuzu
|Ad
|789,59
|789,59
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon natürel
|Kg
|5,50
|9,00
|TTS
|Kimyon elenmiş
|Kg
|13,50
|14,50
|TTS
|Kekik
|Kg
|6,50
|6,50
|MTS
|Kekik
|Kg
|4,60
|7,00
|TTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|8,20
|13,75
|TTS
|Çörek otu
|Kg
|9,85
|9,85
|TTS
|Diğer ürünler
|Çağla
|Kg
|5,28
|5,28
|MTS
|Kişniş
|Kg
|3,50
|3,80
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış