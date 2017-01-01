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Denizli Ticaret Borsası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:19

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,907,90 TTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 11,52 11,52 TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,60 5,55 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 1,101,50TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 10,31 10,31 TTS
Haşhaş tohumu maviKg 6,00 7,20 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı) Kg 30,1730,17TTS
Et (sığır) Kg 29,0045,60TTS
Et (inek karkas) Kg 21,7523,25TTS
Et (koyun) Kg 28,0028,00TTS
Tavuk-piliç eti Kg 7,89 11,57 TTS
Kuru soğanKg 3,063,06MTS
Kuru meyveler
Kabak çekirdeğiKg 10,30 10,30 TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,3813,00TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 5.464,717.071,62MTS
Dana Ad 6.841,71 7.004,40 TTS
DüveAd 6.186,526.186,52MTS
İnek Ad4.061,258.584,35TTS
Buzağı Ad 2.700,00 2.700,00 TTS
Kuzu Ad 300,00568,61MTS
KuzuAd 789,59789,59TTS
Çeşitli maddeler
Kimyon natürelKg 5,509,00TTS
Kimyon elenmişKg13,5014,50TTS
KekikKg 6,506,50MTS
Kekik Kg 4,607,00TTS
Kekik işlenmiş Kg 8,20 13,75 TTS
Çörek otu Kg 9,85 9,85 TTS
Diğer ürünler
Çağla Kg 5,28 5,28 MTS
KişnişKg 3,503,80TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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