Düzce'deki silahlı kavga

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün önce Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan bir iş yerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan M.O, H.B, M.A, Z.Ş, M.A, M.Ç, Y.P, S.K, M.A, B.A.Ç, N.A, S.P ve M.P'nin tespit edildiğini ve bunlardan 12'sinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını aktaran Düzgün, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

30 Nisan'da Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iş yerinde maddi hasar oluşmuştu.