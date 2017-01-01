ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'deki silahlı kavga

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:23

DÜZCE (AA) - Düzce'de, bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün önce Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan bir iş yerinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan M.O, H.B, M.A, Z.Ş, M.A, M.Ç, Y.P, S.K, M.A, B.A.Ç, N.A, S.P ve M.P'nin tespit edildiğini ve bunlardan 12'sinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını aktaran Düzgün, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

30 Nisan'da Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iş yerinde maddi hasar oluşmuştu.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Başkalarının Hayatı Senin Damarlarında Akıyor&quot; projesi
YEREL

"BAŞKALARININ HAYATI SENİN DAMARLARINDA AKIYOR" PROJESİ
Doğaseverler sahil temizliği yaptı
YEREL

DOĞASEVERLER SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI
Kalkan balıkları açık artırma usulü ile satıldı
YEREL

KALKAN BALIKLARI AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILDI

Düzce'de ölü yunus karaya vurdu
YEREL

DÜZCE'DE ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU
Türkiye finallerine son bir maç
YEREL

TÜRKİYE FİNALLERİNE SON BİR MAÇ
Başkan Keleş Lokman Ayva ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ LOKMAN AYVA İLE BİR ARAYA GELDİ
Oyun parklarında kauçuk zemin yapılıyor
YEREL

OYUN PARKLARINDA KAUÇUK ZEMİN YAPILIYOR
Başkan Keleş &quot;Basının önemi yadsınamaz&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "BASININ ÖNEMİ YADSINAMAZ"
Düzce'deki katlı pazaryeri gün sayıyor
YEREL

DÜZCE'DEKİ KATLI PAZARYERİ GÜN SAYIYOR
Düzce Üniversitesi uluslararası işbirliklerini geliştiriyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Ormancılıkta meslek deneyimleri konuşuldu
YEREL

ORMANCILIKTA MESLEK DENEYİMLERİ KONUŞULDU
Düzce Üniversitesinde kahkaha tufanı yaşandı
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE KAHKAHA TUFANI YAŞANDI
Şattülarap sorunu tartışıldı
YEREL

ŞATTÜLARAP SORUNU TARTIŞILDI
Karma sergi açılıyor
YEREL

KARMA SERGİ AÇILIYOR
3. Düzce otları Tyche Bereket Festivali toplantısı yapıldı
YEREL

3. DÜZCE OTLARI TYCHE BEREKET FESTİVALİ TOPLANTISI YAPILDI
Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI

Düzce'deki silahlı saldırı
YEREL

DÜZCE'DEKİ SİLAHLI SALDIRI
Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Keskin &quot;Hasret vuslata dönüştü&quot;
YEREL

KESKİN "HASRET VUSLATA DÖNÜŞTÜ"
Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet mahalleleri asfaltlandı
YEREL

DERELİ TÜTÜNCÜ VE CUMHURİYET MAHALLELERİ ASFALTLANDI
İsmetpaşa Ortaokulunda bahar kermesi
YEREL

İSMETPAŞA ORTAOKULUNDA BAHAR KERMESİ
Veri tabanı kullanıcı eğitim semineri düzenlendi
YEREL

VERİ TABANI KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Yarımlar masaya yatırıldı
YEREL

YARIMLAR MASAYA YATIRILDI
Kutül amare zaferinin 101'inci yıldönümü
YEREL

KUTÜL AMARE ZAFERİNİN 101'İNCİ YILDÖNÜMÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...