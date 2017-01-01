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Turizmcilerin "asılsız tazminatlara" çare arayışı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:24
Turizmcilerin "asılsız tazminatlara" çare arayışı

MUĞLA (AA) - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) son bir yılda İngiltere'de art niyetli bazı turistlerin hukuk büroları vasıtasıyla hileli şikayetle tazminat davaları açmaya yönelmesine çare arıyor.

Bölgeye en çok turist getiren İngiliz tur operatörlerine, "Asılsız iddialarla, konakladıkları otellerden tazminat talep etmeleri" konusuna çözüm için toplantı daveti gönderen GETOB yönetimine olumlu cevap veren Jet 2 Holidays'ın üst düzey yöneticileri ile turizmciler Marmaris'te bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde yapılan toplantıda Jet 2 Holidays'in üst düzey yöneticileri, turizmcilere hileli şikayetler konusunda nasıl savunma yapacakları hakkında bilgi verirken, kendilerinin de nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

GETOB Genel Sekreteri Sedat Kamış, toplantıda yaptığı konuşmada, bazı art niyetli İngiliz misafirlerin asılsız iddialarla tur operatörlerinden ve konaklama tesislerinden talep ettikleri tazminatlarla ilgili olarak bir süredir çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kamış, İngiliz turistlerin farklı yöntemlerle ortaya koymaya çalıştıkları asılsız şikayetlerle ilgili bugüne kadar İngiltere'de çözüm sürecinin nasıl ilerlediği, tur operatörlerinin ne gibi çalışmalar yaptığı ve şu ana kadar ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiklerini ifade etti.

- "Şikayet etmek çok kolay ve karlı bir iş"

Jet 2 Holidays Ticari Hukuk Danışmanı Avukat Anusha Price, son bir yılda hileli şikayetlerde büyük bir artış yaşandığını ancak yine de şikayetlerin turistlerin yüzde 1'ini oluşturduğunu söyledi.

Asılsız iddiaların çoğunluğunun hukuk bürolarıyla anlaşan marketing şirketlerinden kaynaklandığını aktaran Price, "Şikayet etmek çok kolay ve karlı bir iş. Her şey dahil oteller daha kolay şikayet ediliyor. Her şey dahil otel misafirleri sürekli otelde kaldıklarını ve yemekleri otelde yediklerini belirtip gıda zehirlenmesinden şikayet ediyorlar." dedi.

Price, şikayetlerin büyük çoğunluğunun hileli şikayet olduğuna işaret ederek, operatör olarak hukuk büroları ile mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Soruşturmaları neticesinde, turistlere nasıl şikayet etmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulunanları ve tazminat talebinde nasıl bulunacaklarını anlatanları tespit ederek belgelediklerini vurgulayan Price, bu durumu medyaya servis ettiklerini anlattı.

Kanundaki değişiklik ile asılsız tazminatların önüne geçebileceklerini ifade eden Price, "Bu konu ile ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Kanun değişikliği ile avukatların bu durumu ticari kazanç alanı görmekten çıkartmaları için çalışmalar yapıyoruz. Avukatlar için para kazanacakları alan olmaktan çıkarsa şikayetler de azalacaktır. Gıda zehirlenmesi konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz, haksız şikayetlerin kendilerine geri döneceği konusunda bilgi veriyoruz." diye konuştu.

- "Paket turlar daha pahalı satılmaya başlayabilir"

Price, hileli şikayetlerde artış devam ederse, paket turların daha pahalı satılmaya başlayabileceği uyarısında bulundu.

Bu tür asılsız şikayetler nedeniyle gerçekten rahatsız olan misafirlerin de hak ettikleri ilgiyi göremeyebileceğini vurgulayan Price, "Hileli şikayetlerle ilgili uluslararası çalışmalar yürütüyoruz. İspanya polisi Europol ve İngiltere polisi ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Daha büyük problem olmadan durdurmaya çalışıyoruz. Agresif bir strateji yürütüyoruz. Sahtekarlığın tolere edilmeyeceği mesajını veriyoruz." dedi.

-"Sebep marketing şirketlerini teşvik edici faaliyetleri"

Jet 2 Holidays Türkiye Kontrat Müdürü Andrea Godsmark da en çok hileli şikayetlerle asılsız tazminat vakalarına en çok İspanya'daki üç destinasyonda karşılaştıklarını kaydetti.

Godsmark, "Bunun da en büyük sebebi orada faaliyet gösteren marketing şirketlerinin turistleri teşvik edici faaliyetleri. İspanya yerel otoriteleri ile iş birliği halinde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

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