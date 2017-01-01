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Düzce'de ölü yunus karaya vurdu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:27

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus karaya vurdu.

Akçakoca Belediyesi Kadınlar Plajı sahilinde yunus balığı ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ilk incelemenin ardından, yunus ölüsünü muhafaza altına aldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır sahil bandında ölü yunuslarla karşılaştıklarını söyledi.

Yemenici, ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, "Sahillerimize vuran ölü yunuslarla alakalı araştırmalar devam ediyor. Yunusların ölümü hava şartlarına bağlı olarak ya da balıkçı ağlarına takılma sonrasında olmuş olabilir. Bunun sonucu araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Daha önce de bu durumla karşılaşmıştık, numuneler alıp laboratuvarlara gönderdik. Sonuçlar açıklandığında kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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