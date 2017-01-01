Kalkan balıkları açık artırma usulü ile satıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde stok fazlası ve faturasız olduğu gerekçesiyle el konulan 8 kalkan balığı açık artırma usulü ile satıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan'da denizlerde av yasağının başlaması sonrasında rutin kontroller sırasında bir restoranda, avlanması yasak olan 8 kalkan balığı olduğunu tespit etti.

Balıklara stok fazlası ve faturasız olduğu gerekçesiyle el koyan yetkililer, restoran sahibine ise bin 300 lira para cezası kesti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Balıkçılık İdare Binası'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve açık artırma usulü ile satılan toplam 23 kilogram ağırlığındaki kalkan balıklarını kilogramı 26 liradan balıkçı Murat Tuna aldı.

