Adana'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

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ADANA (AA) - Adana'da, 2 Suriye uyruklu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde kağıt toplayıcılığı yapan Suriyeli Abdurrezzak Hamdan (28) ile aralarında daha önce husumet bulunan kağıt toplayıcısı vatandaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamdan, göğüs ve karnından bıçaklandı. Kavganın ardından olay yeri yakınlarındaki evine gelen Abdurrezzak Hamdan, vatandaşlar tarafından Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenen Hamdan, Adana Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan kimliğini belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.