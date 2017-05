KARABÜK (AA) - Karabük'te, evinden ekmek almak için çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki Hatice Özkur'un oğlu, 430 gündür annesini arıyor.

Yeşil Mahalle Camialtı Sokak'ta oturan ve ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Özkur'un 48 yaşındaki oğlu İsmet Özkur, 29 Şubat 2016'dan bu güne annesini bulmak için çaba harcıyor.

Özkur, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesini her yerde aradıklarını ve sormadık kimseyi bırakmadıklarını söyledi.

Her gün annesi için ağladığını ifade eden Özkur, "Annem için çok üzülüyoruz. Bu yüzden hasta oldum. Anneme benzeyen birisini görsem koşarak yanına gidiyorum. Aklımıza her şey geliyor ama yine de umudumu koruyorum. Hayattaki en büyük varlığım olan annemi bulursam dünyalar benim olur. 13 yaşındaki oğlum her zaman takdir alıyordu. Babaannesi kaybolduktan sonra üzüntüden okuluna gidemedi. Babaannesinin resmini yanından ayırmıyor ve devamlı ağlıyor. Benim gibi olmasından korkuyorum. Annemi gören, duyan olursa polise ve jandarmaya haber verirlerse çok mutlu olurum." diye konuştu.

Yeşil Mahalle, Camialtı Sokak'ta oturan Hatice Özkur, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü sabah saatlerinde ekmek almak için evden ayrılmış, akşam olmasına rağmen evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

AFAD Karabük İl Müdürlüğü, İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri ve Karadeniz Ereğli İtfaiye Kurtarma ekiplerinden oluşan 50 kişilik grup, iki çocuk annesi Özkur'un düşme ihtimali bulunduğu Araç ve Filyos çaylarında dalgıç ve kurtarma köpekleri eşliğinde arama çalışması yapmış ancak hiç bir sonuç alınamamıştı.