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Doğaseverler sahil temizliği yaptı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:41

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğaseverler Batı Karadeniz sahilinde temizlik yaptı.

Akçakoca Rotary Kulübü üyeleri ve bir grup üniversite öğrencisi Edilli Plajı'ndaki çöp ve odun parçalarını topladı.

Kulüp Başkanı Cemil Gülez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak doğa temizliğine önem verdiklerini ve bu kapsamda sahil temizliği yaptıklarını söyledi.

Karadeniz sahillerinin muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Gülez, "Ekip arkadaşlarımızla gezilerimde buraya daha önceden gelmiştik, karar alıp bu kumsalı temizlemek istedik. Karadeniz sahil boyu gerçekten inanılmaz derecede güzel. Bizler bu güzelliklerin temizliğini ve bakımlarını yapmalıyız. Burası da Akçakoca'nın en güzel kumsallarından bir tanesi ve gerçekten çok pisti. Turizm açısından da gelen turistlerin buraları temiz görmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Temiz sahillerin turistler tarafından dikkatle takip edildiğini anımsatan Gülez, "Herkes kendi evinin önünü ve sokağını temizlemelidir. Biz de sahil kentinde yaşayan vatandaşlar sahillerimize önem vermeliyiz, temiz tutmalıyız. Tüm vatandaşlarımızdan sahillerimizi temiz bırakmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gülez, sezon sonuna kadar aralıklarla sahil temizliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

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