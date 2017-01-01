Sivas'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadından 100 bin lira, 10 bin dolar, 5 bilezik ve 5 çeyrek altın aldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki B.B'yi telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Kadına, adının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyen zanlı, B.B'ye bu işten kurtulması için eve gelecek polislere altınlarını ve parasını teslim etmesi gerektiğini belirtti.

B.B, bir süre sonra evinin önüne gelen ve polis sandığı şüpheli M.E.A'ya (24), 100 bin lira, 10 bin dolar, 5 bilezik ve 5 çeyrek altın verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan B.B, polisten yardım istedi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede tespit ettikleri zanlı M.E.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Şanlıurfa'dan kente geldiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Para ve altınlar ise B.B'ye teslim edildi.