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DÜZCE (AA) - İstanbul Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi ve Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi'nin ortaklaşa hazırladığı "Başkalarının Hayatı Senin Damarlarında Akıyor" projesi kapsamında Akçakoca ve İstanbul'da eş zamanlı olarak kan bağışı gerçekleştirildi.

Akçakoca Cumhuriyet Meydanında iki lisenin öğrencileri, vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına destek istedi. Çok sayıda vatandaş, kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki okulun birlikte kan bağışı kampanyası yapmasının önemli olduğunu söyledi.

İlçede her 15 günde bir kan alma çadırı kurulduğunu belirten Öztürk, "Okullarımızdaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın ilçemizdeki ilgili kurumlarla bir hafta boyunca yaptığı duyurular sonucunda bu kampanya başladı. Bizler de bu kan bağışı kampanyasına katıldık. Tüm Akçakocalıları bu kampanyaya katılmaya davet ederken, şimdiden aşırı bir ilgi gösteren ve bağış veren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de ülke genelinde sürekli kan ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla Türk Kızılayı'nın bu kampanyalarına destek olmamız gerekiyor. Eş zamanlı olarak bir ayağı İstanbul'da bir ayağı Akçakoca’da olacak şekilde kampanya devam ediyor. Kampanya bittiğinde çok ciddi bir kan bağışının Kızılay'a yapılacağını düşünüyorum. Kan bağışı hayat kurtarır." diye konuştu.

Türk Kızılayı Düzce Şubesi Kan Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt ise kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, bağışlanan kanları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahibi hastalara ulaştıracaklarını kaydetti.

Kampanya kapsamında Akçakoca Kaymakamı Öztürk, Belediye Başkanı Yemenici ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant da kan verdi.

Kan veren vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından ikramda bulunuldu.