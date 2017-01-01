Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Şanlıurfa GAP Arena
Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Samet Çavuş
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Mertcan Çam, Marc, Banahane, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller (Dk. 64 Halil Köçer), Atiemwen, Soro (Dk. 70 Şaban Özel), Fevzi Özkan (Dk. 53 Hüseyin Kala), Caner Cavlun
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Çağatay Vatan), Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 79 Doğa İşeri), İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen (Dk. 90 Mehmet Boztepe)
Goller: Dk. 29 Burak Çalık, Dk. 32 Kethevoama, Dk. 45 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 76 Caner Cavlun, Dk. 78 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor),
Sarı kartlar: Dk.17 Burak Çalık, Dk. 36 Cüneyt Köz, Dk. 48 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 56 Banahane, Dk. 80 Hüseyin Kala, Dk. 81 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi.