"Fındıkta gübreleme 15 Mayıs'a kadar yapılmalı"

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DÜZCE (AA) - Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, fındıkta verim artışı için gübreleme çalışması yapılması gerektiğini belirterek, "Gübreleme yapılmadığı zaman yüzde 25 oranında bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Çiftçilerimizin 15 Mayıs'a kadar mutlaka gübreleme işlemlerini yapmaları gerekiyor." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynağı olan fındıkta gübreleme işleminin çiftçiler tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Verim artışı için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini ifade eden Öztürk, "Azotlu gübre satışı devlet tarafından kontrollü olarak satılıyor. Fındıkta verim artışı isteyen çiftçilerimiz Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alacakları reçete ile bu gübreyi bayilerden temin ederek fındık bahçelerine atabilirler. Bu gübreleme yapılmadığı zaman yüzde 25 oranında bir verim düşüklüğü yaşanıyor. Çiftçilerimizin 15 Mayıs'a kadar mutlaka gübreleme işlemlerini yapmaları gerekiyor." diye belirtti.

- Külleme hastalığı ile mücadele

Öztürk, geçen yıl fındık üreticisini üzen külleme hastalığı ile mücadelede ilaçlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Ziraat mühendislerinin yaptıkları saha çalışmalarında külleme hastalığının ciddi oranda gözüktüğünü kaydeden Öztürk, "Saha çalışmalarında külleme hastalığının hasat zamanında verim düşüklüğüne neden olacağı göz önüne çıktı. Geçen yıl da üreticimiz bu hastalığın zararı ile karşılaşmıştı. Bu yıl ciddi oranda zararla karşılaşmamak ve verim düşüklüğü yaşamamak için acilen mücadeleye çağırıyoruz. Bu mücadele gerçekten çiftçimiz için önemlidir." diye konuştu.

Külleme hastalığının fındıkta verimi yüzde 40 oranında düşürdüğünü aktaran Öztürk, "Külleme hastalığı ile alakalı Ziraat Fakültelerinde ve Ziraat Odalarında çalışmalar yapılıyor. Mühendislerimiz sahadaki çalışmalarında bu hastalığın önemli oranda başladığını bizlere bildirdi. Çiftçilerimiz bu hastalıktaki zararı minimuma indirmek için ilaçlama çalışmalarını yapmalıdırlar." ifadelerinde bulundu.