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Denizli'de silahlı bir taraftarın maç izlemesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:13

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un Elazığspor ile karşılaşmasında, tribünde bir kişinin silahlı olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili stadyumda alınan emniyet tedbirlerinden sorumlu görevliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda, TFF 1. Lig'in 30. haftasında, Denizlispor-Elazığspor maçı oynandığı anımsatıldı.

Açıklamada, maç başlamadan önce İstiklal Marşı okunurken Elazığsporlu bir taraftarın Elazığspor atkısı açtığı sırada belindeki silahla fotoğraflandığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak Denizlispor-Elazığspor arasında oynanan müsabakada, stadyumda alınan emniyet tedbirlerinden sorumlu özel güvenlik görevlileri ve diğer resmi görevliler hakkında Denizli Valiliğince gerekli soruşturma başlatıldı." denildi.

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