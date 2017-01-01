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Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:15
Bursa'da otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Çetin (39) idaresindeki 77 AF 343 plakalı otomobil, Orhangazi-Bursa karayolu Marzim Tesisleri Kavşağı'nda Ömer Kotan (30) yönetimindeki 34 HY 3197 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü Çetin ile eşi Tülay Çetin (36) ve kızları Şükran Çetin (16), otomobilde bulunan Semra Can (38) ve Özgür Can (7) yaralandı. Araç içinde sıkışan Tülay Çetin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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