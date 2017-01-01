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Antalya'dan Uzakdoğu'ya ihracatta doğrudan sefer

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:31

ANTALYA (AA) - Antalya Limanı'ndan Uzakdoğu'ya yapılacak ihracatlar için direkt seferlere başlandı.

Port Akdeniz'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve bölgesinin en önemli ihracat kapılarından Port Akdeniz-Antalya Limanı, Türkiye mermer ve doğal taş ihracatının da en fazla gerçekleştirildiği liman olma özelliğini taşıyor.

Limandan yapılan ihracatın büyük bir bölümü ise Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine gerçekleştiriliyor.

Antalya Limanı, 1 Mayıs itibarıyla başladığı mermer ve doğal taş ihracatına yönelik "Liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük alınması ile ilgili uygulama" hizmeti ile maliyet ve zaman konusunda avantajlar sunuyor.

Bölgeden ihracatın büyük çoğunluğunun Uzakdoğu ülkelerine yapılmasına karşın direkt sefer olmaması nedeniyle özellikle transit sürelerde sıkıntı yaşayan ihracatçıların bu sorununu çözmek için, CMA&CGM Shipping Commany Port Akdeniz'den ihracat ürünlerini Uzakdoğu'ya aktarmasız direkt taşıyacak düzenli seferler başlatıldı.

CMA&CGM Shipping Company'e ait 28 bin gross tonluk ve 222 metre uzunluğundaki Cape Mayor isimli konteyner gemisi, gerçekleştireceği ilk aktarmasız Uzakdoğu seferi için 1 Mayıs'ta Antalya Limanı'na yanaştı. Cape Mayor'un 24 bin ton yük alması, Akdeniz'de diğer bir limana uğradıktan sonra 25 gün gibi kısa bir sürede direkt olarak Malezya'nın Port Klang Limanı'na gitmesi planlanıyor.

- "Bölgeden yapılan ihracata ivme kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya Limanı'ndan Uzakdoğu’ya aktarmasız ve direkt düzenli seferlere başlamasının önemini anlattı.

Sert, limanda gerçekleştirdikleri alt yapı yatırımları ile sezona hazırlıkları tamamlayarak girdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticari limanımızda gerçekleştirilen ihracatın büyük bir bölümünü oluşturan mermer ve doğal taş için de özel bir avantaj sunmaya başladık. Liman geçici gümrüklü sahasına mermer ve doğal taşta 14 gün süreyle ücretsiz depolama imkanı sunuyoruz. Mermer ve doğal taş ihracatçısının hem maliyet yükünü hafifleten hem de kazandırdığı zamanla daha efektif operasyon imkanı tanıyan sunduğumuz bu avantajla birlikte Antalya Limanı'ndan Uzakdoğu'ya aktarmasız doğrudan seferlerin başlaması, çok önemli ve birbirlerini tamamlayan bir fırsat yaratıyor. Uzakdoğu’ya başlatılan bu düzenli seferlerin, başta mermer ve doğal taş olmak üzere bölgeden gerçekleştirilen ihracata katkı sağlayarak ivme kazandıracağına inanıyoruz."

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