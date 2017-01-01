Düzce'deki iş yeri saldırısı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kıraathaneyi kurşunladıkları ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesindeki bir kıraathaneyi kurşunladıkları iddia edilen 4 kişiyi tespit etti.
Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan İ.Ü, M.Ü, H.Ş ve B.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ü. "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, M.Ü, H.Ş. ve B.H. denetimli serbestlik koşuluyla bırakıldı.
- Olay
Düzce'de 30 Nisan günü Aziziye Mahallesindeki bir kıraathanenin kurşunlanması sonucunda bir kişi ayağından yaralanmış, iş yerinde maddi hasar meydana gelmişti.