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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:27


Salon: Hayri Gür

Hakemler: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin

Trabzonspor Medical Park: Green 9, Hardy 8, Gutierrez 7, Erol Can Çinko 5, Kadji 23, Lee 3, Dusan Cantekin 10, Moody 11

Fenerbahçe: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 8, Nunnally 13, Kalinic 2, Vesely 15, Barış Hersek, Udoh 13, Sloukas 11, Ahmet Düverioğlu 11

1. Periyot: 17-23

Devre: 34-43

3. Periyot: 48-61

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.39 Gutierrez, 38.34 Green (Trabzonspor Medical Park)


TRABZON (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı 81-76 yendi.

Fenerbahçe üst üste 18 toplamda da 25. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise üst üste 5. toplamda ise 20. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Kadji'nin art arda sayılarıyla başlayan Trabzonspor Medical Park, Gutierrez ve Hardy'in de katkısıyla 6. dakika içinde 13-10'luk üstünlük sağladı. Nunnally, Ali Muhammed ve Udoh ile etkili olan sarı-lacivertliler, oyunda üstünlüğü ele geçirerek, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altında Udoh ve Sloukas ile sayı üreten Fenerbahçe, 15. dakika farkı çift hanelere (22-34) çıkardı. Ancak bu dakikanın ardından etkili savunma yapan bordo-mavililer, hücumdan boş dönen rakibi karşısında pota altında Kadji ile sayılar bularak, 18. dakikada 10-0'lık seriyle farkı 2 sayıya (32-34) indirdi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, pota altından Vesely, dışarıdan da Ali Muhammed'in basketlerleriyle devreyi 43-34 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, oyunda üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Vesely, Nunnally, Melih Mahmutoğlu ve Udoh ile sayılar bularak, bu periyodu da 61-48 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodunda da Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından basketleriyle 37. dakika içinde farkı 16 sayıya (59-75) çıkarırken, maçtan da 81-76 galip ayrıldı.

Trabzonspor Medical Park'ta 23 sayı atan Kadji, maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de de Vesely 15, Udoh ve Nunnally ise 13'er sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.




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