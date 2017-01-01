Adana'da bir evde 6 ceset bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir evden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 64014 Sokak'taki adrese gitti.
Söz konusu evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak, eve girildi.
Polis ekipleri, 6 kişinin cesedini buldu.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Cesetlerde silah yarası bulunduğu tespit edildi.