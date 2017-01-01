Bartın'da trafik kazası: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde, Nihal Ateş (40) idaresindeki 74 AN 054 plakalı otomobil, Safranbolu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile beraberindeki Yusa Ateş (15) ve Batuhan Duygudu Ateş (15) yaralandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.