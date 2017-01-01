ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'da trafik kazası: 3 yaralı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:02
Bartın'da trafik kazası: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde, Nihal Ateş (40) idaresindeki 74 AN 054 plakalı otomobil, Safranbolu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile beraberindeki Yusa Ateş (15) ve Batuhan Duygudu Ateş (15) yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Bartın'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BARTIN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Bartın'da 50 kişi istihdam edilecek
YEREL

BARTIN'DA 50 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Örnek bahçeler çoğalacak
YEREL

ÖRNEK BAHÇELER ÇOĞALACAK
&quot;Halkı korkutmak için cephanenin yüzde 10'unu kullanın&quot; talimatı
YEREL

"HALKI KORKUTMAK İÇİN CEPHANENİN YÜZDE 10'UNU KULLANIN" TALİMATI

TKÜUGD: &quot;Uygur sorunu yasaklarla çözülmez&quot;
YEREL

TKÜUGD: "UYGUR SORUNU YASAKLARLA ÇÖZÜLMEZ"
Bartın Üniversitesi Karate'de Türkiye ikincisi oldu
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KARATE'DE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Bartın Üniversitesi Horon'da Türkiye birincisi oldu
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ HORON'DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Osman Batur İstanbul'da anıldı
YEREL

OSMAN BATUR İSTANBUL'DA ANILDI
Bartınlı Judocular Bilecik'ten 3 madalya ile döndü
YEREL

BARTINLI JUDOCULAR BİLECİK'TEN 3 MADALYA İLE DÖNDÜ
Hafriyat ve inşaat atıklarına çözüm aranıyor
YEREL

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARINA ÇÖZÜM ARANIYOR
Bartın Üniversitesi serbest stil güreşte Türkiye ikincisi oldu
YEREL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SERBEST STİL GÜREŞTE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Limon dilimleriyle uyumanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

 1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...