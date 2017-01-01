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Taciz iddiasıyla tutuklanan gazeteciye tahliye kararı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:22

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanan yerel gazete sahibi R.M'nin adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

"Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek", "Çocuğun cinsel istismarı ve şiddet kullanarak hayvanlarla ve ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" suçlamalarıyla tutuklanan R.M, L.Ç. ve tutuksuz sanık G.V. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada üzerine atılı suçları okunan R. M. ifadesini yazılı olarak verdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık L.Ç. ile tutuksuz sanık G.V. de suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar R.M. ve L.Ç'nin, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayın yapan yerel bir gazetenin sahibi R.M, sosyal medyadan çocuk istismarı iddiasıyla tutuklanmış, bazı basın organlarında ve sosyal medyada şahsın CHP ilçe örgütü üyesi olduğu haberleri ve CHP'li yöneticilerle çekilmiş fotoğrafları yer almıştı. CHP Manavgat İlçe Örgütü, R.M'nin partiden ihracına karar vermişti.




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