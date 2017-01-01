Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları

AFYONKARAHİSAR (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla ayrı ayrı dava açılan 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılamasına devam edildi.
Açılan davalara ilişkin 16 duruşma yapıldı. Sanıklardan Ömer Soykasap, Şükrü Taktak ve Sefa Alacaoğlu tutuksuz yargılanırken, duruşma sonrası Şükrü Taktak tutuklandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davalara tutuklu sanıklar Tolga Kocyiğit, Özgür Barış Kocadağ, Cemil Dilber, Tefik Kayalar, Mehmet Sadık Alpay, Fatih Kent, Mustafa Akşahan, Basri Ekici, Hakkı Yalçın, Yalçın Arslan, yılmaz Tokpunar, Abdurrahman Genç, Ömer Özbulut, tutuksuz sanıklar Ömer Soykasap, Şükrü Taktak ve Sefa Alacaoğlu ile avukatları katıldı.
- 5 sanığa 6 ila 10 yıl hapis cezası verildi
Mahkemede tutuklu yargılanan sanıkların son savunmaları ve talepleri alındı.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının alınmasının ardından, mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Cemil Dilber'e 8 yıl 3 ay, Mehmet Sadık Alpay'a 10 yıl 3 ay, Yılmaz Tokpunar’a 6 yıl 10 ay, Abdurrahman Genç’e 9 yıl, Ömer Özbulut’a 9 yıl 9 ay, Hakkı Yalçı'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkı Yalçın'ın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz yargılanan eski Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim Üyesi Şükrü Taktak'ın savunmasını aldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Taktak'ın tutuklanmasına karar verdi.
Aynı mahkemede tutuklu olarak yargılanan Özgür Barış Kocadağ, Tolga Kılıç, Yalçın Arslan, Fatih Kent ve Tefik Kayalar'ın davaları görüldü. Savunmaları alınan sanıklar ek süre istedi. Duruşmalar ertelendi.
Tutuklu yargılanan sanık Mustafa Akşahan ise tahliye edildi.
Tutuksuz yargılanan Ömer Soykasap ve Sefa Alacaoğlu da savunmalarını yaptı. Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmalar ertelendi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Basri Ekici'de savunmasını yaptı. Ekici, milli görüşçü bir çizgide olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti Ekici'nin beratına karar verdi.