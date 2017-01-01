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Maçın ardından

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:44


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Balıkesirspor'a 3-2 mağlup olan Şanlıurfaspor'un antrenörü Namet Ateş, "İstemediğimiz bir sonuç aldık çok üzgünüz." dedi.

Ateş, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini, ikinci devrede ise daha iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak bu isteklerini gerçekleştiremediklerini anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Maç kazanamama stresi, tecrübeli oyuncularımız olmasına rağmen takımı etkiledi. İkinci yarı çok farklı bir oyun, müthiş bir baskı vardı. Kadromuz bu maç için sınırlıydı. Yapabileceğimiz tüm hamleleri yaptık ama olmadı. Maç 3-2 devam ederken bir penaltımızın verilmediğini düşünüyorum. Eğer penaltımız verilseydi durum farklı olabilirdi. Puanlar birbirine çok yakın ligin sonuna kadar her şey olabilir."


- Balıkesirspor cephesi


Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, ilk yarıdaki performanslarıyla maçı kazandıklarını dile getirdi.

İkinci yarıda taraftarın da desteğiyle Şanlıurfaspor'un durumu 3-2'ye getirdiğini aktaran Cangök, "İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek daha rahat edebilirdik ama oyuncularım heyecanı seçti. 3-0'dan maçı kaybetsek çok üzülürdüm. Galip geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şanlıurfaspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın ardından bir grup taraftar, futbolcuların çıkış yapacağı kapının olduğu alana girmek istedi. Polis, taraftarların bu alana girmesine izin vermedi. Bu sırada polisle taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Gruba biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.


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