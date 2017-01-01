Rize'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne ilişkin 51 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mustafa Külünkoğlu, Zeki Rıza Çemberci, Şaban Arı, Yunuz Kotiloğlu, Hasan Fehmi Demircan, Nihat Işık, Yusuf Karadağ, Sebahattin Uzun, Rıdvan Çiriğ ve Mehmet Bostan hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Ruşen Çolak ve Zeki Fışkın ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetinin 2015/194 sayılı dosyasının birleştirilmesi yönünde karar vermesi ile toplam 51 sanığın yargılandığı davada, sanık sayısı çokluğu ve salonun dar olması nedeniyle, sanık yakınları içeriye alınmadı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık tarafından kimlik tespitlerin yapılmasının ardından, tanıkların dinlenmesine geçildi.

Tanık olarak dinlenen Yaşar Kopuz, Mehmet Bostan'ın "Sağlık abisi", Hasan Fehmi Demircan'ın ise örgüte bağlı eczane sorumlusu olduğunu duyduğunu belirtti. Sanıklar ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, tanığın iftira attığını ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ek savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek beraatlarını istedi.

Eski "il abisi" olduğu iddia edilen Ridvan Çiriğ 15 aydır tutuklu bulunduğunu, arandığını öğrenince teslim olduğunu savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

- Kotiloğlu'nun savunması

Darbecilerce Rize Valiliği görevine getirileceği iddia edilen Yunuz Kotiloğlu da örgüte ait sivil toplum kuruluşlarından çok önceden istifa ettiğini bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, yerel medyaya paralel devlet yapılanması mücadelesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığına dair basın açıklaması yaptığını anlatan Kotiloğlu, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Zeki Fışkın'a ait dosyanın ayrılarak, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam eden dosya ile birleştirilmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, dosyada adı geçen ve firari olan Orhan Tornacı ve Haluk Mataracı'nın ise aranmasına devam ediliyor.