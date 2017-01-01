ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de terör operasyonu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:15

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 250 gram C4 patlayıcı, patlayıcı düzeneği hazırlama broşürü ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Korlu köyü Düğünlü mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Arazi arama-tarama faaliyetlerinde iki kaya arasına gizlenmiş vaziyette 250 gram C4 patlayıcı, 1 mermi, 1 el yapımı patlayıcı ateşleme kartı, 8 sayfa el yapımı patlayıcı broşürü, örgütsel döküman, bel çantası, not defteri ve yan keski ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Yayladere Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği, örgütsel doküman ve delil niteliği olabilecek diğer malzemeler Yayladere İlçe Jandarma Karakolu Komutanlığınca muhafaza altına alındığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de yol düzenlemesi
YEREL

BİNGÖL'DE YOL DÜZENLEMESİ
Bingöl'de 4006 Tubitak Bilim Fuarı
YEREL

BİNGÖL'DE 4006 TUBİTAK BİLİM FUARI
Genç'te liseler arası bilgi yarışması
YEREL

GENÇ'TE LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
Öğrencilerden &quot;Engel Tanımıyoruz&quot; projesi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN "ENGEL TANIMIYORUZ" PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

İŞTE MAHMUT TUNCER'İN KIZI

1
  • 2 Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı olay oldu
  • 3 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 4 İstanbul'a karşı poz verdi