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Teröristin telefonunda kırmızıyla işaretli Mısır Çarşısı görseli

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otobüs terminalinde yakalanan PYD/YPG'li teröristin cep telefonunda İstanbul Eminönü haritası ile kırmızıyla işaretlenmiş Mısır Çarşısı görseli tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Nisan'da Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde durumundan şüphelenilen Suriyeli Kısar Al Mohmmad (32), polislerin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacada yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üst aramasında sahte olduğu değerlendirilen ve giriş çıkış mührü bulunmayan pasaportla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal paylaşım sitesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaştığı belirlendi.

Cep telefonundaki incelemelerde de PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözde simgesinin yer aldığı fotoğraflarla İstanbul Eminönü'nü gösteren harita ve kırmızı kalemle tarihi Mısır Çarşısı'nın işaretlendiği görsel tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mohmmad, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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