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Suriye'deki iç savaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:17

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep şehrine bağlı Bab ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi Kilis'te tedavi altına alındı.

Halep'e bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olay sırasında yaralanan bir Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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