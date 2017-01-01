Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcuların, dar alanda oyun oynadığı, idmanın çift kale maçı ile sona erdiği bildirildi.
Öte yandan Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve oyundan alınan Okay Yokuşlu'nun antrenmanda koşu yaptığı belirtildi.
Antrenmana milli takımda bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı kaydedildi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.