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2. Bilim, Kültür ve Kariyer ödül töreni

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:25
2. Bilim, Kültür ve Kariyer ödül töreni

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 2. Bilim, Kültür ve Kariyer ödül töreninde 3 kategoride 29 dalda ödül verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Okçu, fakülte olarak özellikle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün düzenlenen organizasyonda öğrencilerin de büyük katkısının olduğunu dile getiren Okçu, profesyonelliği hedefleyen amatör bir ruhla çalışma yaptıklarını anlattı.

Kariyerin bir insanın ömrü boyunca kazandığı temel beceri ve birikim olduğunu vurgulayan Okçu, temel hedeflerinin öğrencilerde kariyer farkındalığı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından siyaset, ekonomi ve yönetim alanlarında 29 dalda ödül verildi. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu ise "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Ödülünü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın elinden alan Osmanoğlu, çok mutlu olduğunu, ödülü dedesi Sultan 2. Abdülhamid Han adına aldığını söyledi.

Dedesinin, Mescid-i Nebevi'ndeki lambalara gül yağı konulması ve bu şekilde oranın daha güzel kokması için Isparta'da güle önem verilmesini istediğini anlatan Osmanoğlu, bu nedenle Isparta'yı kendisinin de çok sevdiğini dile getirdi.

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